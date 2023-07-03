В Чкаловске меняется схема движения автобусов

До конца лета меняется схема движения автобусов в Чкаловске, сообщает пресс-служба администрации Калининграда в понедельник, 3 июля.



«Автобусы №№ 31, 36 и 72 при движении из центра поедут по Советскому, Габайдулина (через „круг“) и далее по привычному маршруту. Обратно также. 88-я маршрутка из центра с Советского также через „круг“ на Габайдулина повернёт в тоннель около „Навигатора“, а далее уйдёт на Люблинское шоссе и снова Габайдулина, прежде чем выйти на привычный маршрут», — уточнили в мэрии.

Автомобилистов также просят внимательно следить за знаками.