В Ростове-на-Дону оценили ущерб от действий вагнеровцев в городе

В Ростове-на-Дону оценили ущерб от действий вагнеровцев в городе
Фото: Виталий Невар / Новый Калининград
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Ущерб от действий ЧВК «Вагнер» в Ростове-на-Дону составил порядка 92,5 млн рублей. Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на RTVI.

В частности, ремонт поврежденных Ростове военной техникой вагнеровцев 12 тыс. кв. м дорожного полотна, 210 кв. м тротуара и стрелок трамвайных путей обошелся в 28,8 млн руб. Работы полностью завершены. Еще около 63,7 млн руб. придется потратить на ремонт поврежденных единиц специализированной коммунальной техники.

«Окончательная сумма восстановительных работ будет известна по окончании ремонта машин», — отметили в администрации.

Напомним, вечером 23 июня основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин начал «марш справедливости» на Москву, и к утру его бойцы заняли военные объекты Ростова-на-Дону. Ситуацию урегулировали вечером 24 июня. Бойцы ЧВК ушли в полевые лагеря, сам Пригожин отправился в Белоруссию.

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