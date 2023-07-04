В мэрии объяснили, почему «ГорТранс» отказался от резиновых настилов на трамвайных путях

В мэрии объяснили, почему «ГорТранс» отказался от резиновых настилов на трамвайных путях
Фото: Виталий Невар / Новый Калининград
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В мэрии Калининграда объяснили, почему «ГорТранс» отказался от резиновых настилов на трамвайных путях. Обсуждение в паблике горадминистрации возникло после того, как пресс-служба сообщила о демонтаже брусчатки на путях и замене ее на асфальт.

«Закатаете рельсы в асфальт — на несколько порядков усложнится ремонт трамвайных путей, — предположил в комментариях один из калининградцев. — Да еще от воздействия трамваев асфальт очень быстро потрескается. Может, вместо асфальта лучше укладывать резинокордные настилы, как это делается на железнодорожных переездах?»

«В МКП „КалининградГорТранс“ пояснили, что растрескивание шло там, где применялись резиновые профили, сейчас от них отказались», — ответили на комментарий в мэрии.

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