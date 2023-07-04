В Калининграде полицейские задержали закладчика-самокатчика (видео)

В Калининграде полицейские задержали закладчика-самокатчика (видео)
Фото: Виталий Невар / Новый Калининград
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В Калининграде сотрудники патрульно-постовой службы полиции задержали 43-летнего мужчину на самокате, у которого нашли 51 свёрток с «опасными дизайнерскими наркотиками. Как сообщает пресс-служба УМВД по Калининградской области, мужчина двигался на электросамокате с признаками опьянения.

«Гражданина задержали в лесополосе в переулке Клинском, — уточняют в ведомстве. — Во время беседы с правоохранителями водитель заметно нервничал. На вопрос о том, имеется ли при нём что-то запрещённое, ответить четко не смог. В ходе личного досмотра в присутствии понятых полицейские обнаружили и изъяли мобильный телефон, денежные средства и свёртки с веществом неизвестного происхождения в количестве 51 штук. Экспертиза показала, что в свёртках содержится метадон общей массой более 20 грамм».

Уже в отделе полиции задержанный пояснил, что планировал сбывать наркотик с помощью тайников-закладок. Ранее калининградец уже был судим, в том числе за хранение наркотиков. Сейчас против горожанина возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на сбыт наркотических средств в крупном размере». Ему грозит лишение свободы на срок до двадцати лет.

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