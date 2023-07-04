Калининградец из неприязни сжег дом знакомой и получил срок

42-летний житель области отправится в колонию за кражу телефона и поджог дома. Об этом сообщила пресс-служба областного суда.

Судом установлено, что 6 февраля 2023 года А., находясь на улице Магнитогорской в г. Калининграде, отнял у проходящей мимо несовершеннолетней К. мобильный телефон марки «Xiaomi Redmi 9A», принадлежащий ее матери.

А спустя три дня мужчина через окно незаконно проник в жилой дом в с/т «Пчёлка» в микрорайоне А. Космодемьянского, где на почве личных неприязненных отношений к собственнице жилья облил розжигом диван на первом этаже и поджёг его. В результате огонь перекинулся на остальные комнаты и второй этаж, которые выгорели полностью до приезда сотрудников пожарной службы. В результате потерпевшей был причинён значительный ущерб в размере 1 млн 432 тыс. 400 рублей.

В судебном заседании мужчина вину признал в полном объеме. Обстоятельствами, смягчающими наказание, суд признал активное способствование раскрытию и расследованию преступлений, состояние здоровья подсудимого, принесение извинений потерпевшей. Отягчающим наказание обстоятельством суд признал рецидив преступлений.

Действия злоумышленника суд квалифицировал по ч. 1 ст. 161 УК РФ как грабеж, то есть открытое хищение чужого имущества и ч. 2 ст. 167 УК РФ как умышленное уничтожение имущества путём поджога, повлекшее причинение значительного ущерба.

Приговором Центрального районного суда мужчине назначено наказание в виде лишения свободы на срок 3 года 4 месяца с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Кроме того, в пользу потерпевшей в счёт возмещения имущественного вреда суд взыскал с подсудимого сумму причиненного ущерба. Приговор не вступил в законную силу.