Кукушкина: ремонт моста в конце Советского проспекта планируем завершить к сентябрю

Кукушкина: ремонт моста в конце Советского проспекта планируем завершить к сентябрю
Фото: Виталий Невар / Новый Калининград
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Ремонт моста на выезде с Советского проспекта в Калининграде планируют завершить раньше графика — к 1 сентября. Видео с комментарием министра развития инфраструктуры области Евгении Кукушкиной размещено в официальном паблике ведомства в «ВКонтакте».

«Мы планируем завершить эти работы к 1 сентября. На сегодняшний момент — буквально два дня — введено реверсивное движение на данном мостовом сооружении. И данное реверсивное движение сейчас мониторится нашими дорожными службами. Сейчас мы отрегулируем немного этот светофорный объект, потому что по трафику двухдневному мы видим тот факт, что из города Калининграда в направлении побережья гораздо выше, нежели на въезд», — рассказала Кукушкина.

Как ранее писал «Новый Калининград», ремонт моста на выезде с Советского проспекта начался 1 июля. Там планируют привести в порядок деформационные швы, пролетные строения, сделать гидроизоляцию и уложить новый асфальт.

Полностью мост перекрывать не стали: транспорт пустили по одной из полос. Регулирует очередность проезда временный светофор. Заявлялось, что ремонтные работы должны завершиться 24 октября.

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