В региональном Фонде капремонта сообщили о смене реквизитов для оплаты взносов

В Калининградской области сменились реквизиты для оплаты взносов за капремонт. Об этом сообщает региональный Фонд капитального ремонта в своем официальном телеграм-канале.
В фонде обращают внимание калининградцев, что в квитанциях сменились реквизиты банка-получателя. Поясняется, что если был подключен автоплатеж, то его необходимо обновить. Также не следует платить по старой квитанции или повторять предыдущий платеж.
«Если вы пытаетесь оплатить вышеперечисленными способами — приложение выдаст ошибку, деньги списаны не будут», — говорится в сообщении.
Жителям региона советуют оплатить пришедшую квитанцию за июнь и обновить автоплатеж. По возникающим вопросам можно обращаться по телефону