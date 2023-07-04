В региональном Фонде капремонта сообщили о смене реквизитов для оплаты взносов

В региональном Фонде капремонта сообщили о смене реквизитов для оплаты взносов
Фото: Виталий Невар / Новый Калининград
Все новости по теме: ЖКХ

В Калининградской области сменились реквизиты для оплаты взносов за капремонт. Об этом сообщает региональный Фонд капитального ремонта в своем официальном телеграм-канале.

В фонде обращают внимание калининградцев, что в квитанциях сменились реквизиты банка-получателя. Поясняется, что если был подключен автоплатеж, то его необходимо обновить. Также не следует платить по старой квитанции или повторять предыдущий платеж.

«Если вы пытаетесь оплатить вышеперечисленными способами — приложение выдаст ошибку, деньги списаны не будут», — говорится в сообщении.

Жителям региона советуют оплатить пришедшую квитанцию за июнь и обновить автоплатеж. По возникающим вопросам можно обращаться по телефону 8-800-707-62-62. 

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter



Обсудить в ВКонтакте

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2023 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная д.2-4, лит/из лит IV/"Б.Б.Б.1", кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Зиберова Т.А.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2021», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter