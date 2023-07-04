В региональном Фонде капремонта сообщили о смене реквизитов для оплаты взносов

В Калининградской области сменились реквизиты для оплаты взносов за капремонт. Об этом сообщает региональный Фонд капитального ремонта в своем официальном телеграм-канале.



В фонде обращают внимание калининградцев, что в квитанциях сменились реквизиты банка-получателя. Поясняется, что если был подключен автоплатеж, то его необходимо обновить. Также не следует платить по старой квитанции или повторять предыдущий платеж.

«Если вы пытаетесь оплатить вышеперечисленными способами — приложение выдаст ошибку, деньги списаны не будут», — говорится в сообщении.