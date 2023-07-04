Мэрия: постараемся включить ремонт мостовой на ул. Эпроновской в план на 2024 год

Городские власти планируют отремонтировать дорогу на улице Эпроновская в Калининграде. Об этом представители горадминистрации сообщили в комментариях в паблике в «ВКонтакте».



По данным чиновников, улица Эпроновская включена в перечень объектов, требующих капремонта. «Сроки пока не определены, так как зависят от финансирования и подготовки проекта, в том числе — согласований по виду дорожного покрытия. Из ближайших запланированных на 2024 год работ — устройство парковочных мест на Эпроновской, 4-6. Также на 2024 год постараемся включить в план текущий ремонт мостовой», — говорится в сообщении. .