Правительство выделило 120 млн рублей на покупку комплекса зданий в районе ул. Багратиона

Правительство Калининградской области планирует выкупить комплекс зданий и участок на ул. Ротко, 2. Соответствующее постановление опубликовано на портале правовой информации.

Согласно документу, власти намерены приобрести земельный участок с кадастровым номером 39:15:140417:5. Его площадь — 1,3 тысячи квадратных метров. На территории располагается административное здание, торговый и выставочный павильоны. Выкупить участок и комплекс зданий планируют в 2023-2024 годах. На это выделяется 120 млн рублей. Заказчиком выступает министерство по муниципальному развитию региона.

Сейчас на улице Ротко, 2 (пересечение с ул. Багратиона) находится четырёхэтажный торгово-офисный центр.