Россияне рассказали, какие профессии они считают престижными

Россияне рассказали, какие профессии они считают престижными
Фото: Виталий Невар / Новый Калининград
Все новости по теме: Опросы

Россияне назвали профессии, которые они считают престижными сегодня в стране. Лидирует сфера информационных технологий (31%). Это выяснилось в ходе опроса, проведенного ВЦИОМ.

За два года айтишники улучшили свои позиции вдвое (2021 г. — 16%), а с 2012 года показатель вырос более чем в шесть раз (5%). Но сильный скачок в последний замер, по-видимому, связан с повышенным вниманием к IT-специалистам на фоне внедрения комплексных мер поддержки этой сферы государством, отмечают социологи.

Не уступает в престижности и работа в медицинской сфере (30%), однако так было не всегда. До 2018 г. врачи уступали юристам и экономистам, которые теперь занимают восьмое и девятое места — 7% и 4% соответственно, с начала замеров в 2006 г. показатели сократились в семь и пять раз (юристы — 28%, экономисты — 20%). При этом уверенные позиции работники медицинской сферы заняли еще до пандемии, а в разгар борьбы с коронавирусом только укрепили их и возглавили пьедестал (28% в 2018 г. vs. 31% в 2021 г.).

Замыкают тройку престижных профессий военнослужащие, представители силовых структур (19%), за последние пять лет показатель вырос вдвое (2018 г. — 10%, 2021 г. — 9%). В топ-5 в этом году вошли также работники сферы образования (16%) и представители рабочих профессий (14%), последние набрали максимум за весь период наблюдений. Постепенно растет престиж еще одной специальности — это инженер (10%, это в пять раз больше в сравнении с 2006 г. — 2%).

Пока одни профессии поднимаются в условной иерархии престижности, другие, напротив, спускаются. Нисходящий тренд, кроме юристов и экономистов, характерен также для работников банковской сферы (банкиры, финансисты): если в 2006 г. престижными их называли 10%, то сегодня — только 3%. Это же касается государственных служащих (2006 г. — 7%, 2023 г. — 2%) и предпринимателей (2006 г. — 10%, 2023 г. — 2%).

В опросе, проведенном 1 июля методом телефонного интервью, приняли участи 1600 россиян в возрасте от 18 лет.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter



Обсудить в ВКонтакте

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2023 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная д.2-4, лит/из лит IV/"Б.Б.Б.1", кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Зиберова Т.А.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2021», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter