Россияне рассказали, какие профессии они считают престижными

Россияне назвали профессии, которые они считают престижными сегодня в стране. Лидирует сфера информационных технологий (31%). Это выяснилось в ходе опроса, проведенного ВЦИОМ.

За два года айтишники улучшили свои позиции вдвое (2021 г. — 16%), а с 2012 года показатель вырос более чем в шесть раз (5%). Но сильный скачок в последний замер, по-видимому, связан с повышенным вниманием к IT-специалистам на фоне внедрения комплексных мер поддержки этой сферы государством, отмечают социологи.

Не уступает в престижности и работа в медицинской сфере (30%), однако так было не всегда. До 2018 г. врачи уступали юристам и экономистам, которые теперь занимают восьмое и девятое места — 7% и 4% соответственно, с начала замеров в 2006 г. показатели сократились в семь и пять раз (юристы — 28%, экономисты — 20%). При этом уверенные позиции работники медицинской сферы заняли еще до пандемии, а в разгар борьбы с коронавирусом только укрепили их и возглавили пьедестал (28% в 2018 г. vs. 31% в 2021 г.).

Замыкают тройку престижных профессий военнослужащие, представители силовых структур (19%), за последние пять лет показатель вырос вдвое (2018 г. — 10%, 2021 г. — 9%). В топ-5 в этом году вошли также работники сферы образования (16%) и представители рабочих профессий (14%), последние набрали максимум за весь период наблюдений. Постепенно растет престиж еще одной специальности — это инженер (10%, это в пять раз больше в сравнении с 2006 г. — 2%).

Пока одни профессии поднимаются в условной иерархии престижности, другие, напротив, спускаются. Нисходящий тренд, кроме юристов и экономистов, характерен также для работников банковской сферы (банкиры, финансисты): если в 2006 г. престижными их называли 10%, то сегодня — только 3%. Это же касается государственных служащих (2006 г. — 7%, 2023 г. — 2%) и предпринимателей (2006 г. — 10%, 2023 г. — 2%).

В опросе, проведенном 1 июля методом телефонного интервью, приняли участи 1600 россиян в возрасте от 18 лет.