Власти Калининграда выделяют 3,3 млн рублей на пешеходную дорожку на ул. Машиностроительной

Власти Калининграда выделяют 3,3 млн рублей на пешеходную дорожку на ул. Машиностроительной
Фото: Виталий Невар / Новый Калининград

Администрация Калининграда готова выделить 3,3 млн рублей на обустройство пешеходной дорожки на улице Машиностроительной в Московском районе. В среду, 5 июля, на портале госзакупок объявили аукцион по выбору подрядчика.

Согласно документации к тендеру, победителю предстоит установить бортовые камни на участке протяженностью 536 погонных метров и обустроить тротуар из бетонной плитки. Кроме того, предусмотрено озеленение на площади 500 кв. м.

Победителя определят 17 июля. Подрядчик должен будет выполнить работы в течение 60 дней с даты заключения контракта. Гарантия по договору составит пять лет.

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