Приставы уточнили, в каких случаях калининградцам могут ограничить выезд за пределы РФ

Приставы уточнили, в каких случаях калининградцам могут ограничить выезд за пределы РФ
Фото: Виталий Невар / Новый Калининград
Все новости по теме: Долги

С начала 2023 года региональным УФССП вынесено свыше 48 тысяч постановлений о временном ограничении выезда жителей Калининградской области за пределы Российской Федерации. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

В связи с этим приставы рекомендуют калининградцам проверять возможное наличие неоплаченной задолженности, прежде чем планировать выезд из страны.

Приставы напоминают, что постановление о временном ограничении выезда из РФ может быть вынесено, если у гражданина задолженность свыше 30 тысяч рублей; задолженность свыше 10 тысяч рублей и вы не погасили ее в течение двух месяцев после окончания срока добровольного погашения; задолженность свыше 10 тысяч рублей по алиментам, в связи со смертью кормильца, возмещению вреда здоровью, морального или имущественного ущерба в результате преступления.

Также выезд из России ограничивают должникам по исполнительному производству неимущественного характера: передача ребенка, выселение, снос здания, восстановление на работе сотрудника и т.п.

Проверить наличие задолженности и оплатить ее можно с помощью сервисов:

— Банк данных исполнительных производств на сайте УФССП России по Калининградской области https://r39.fssp.gov.ru/iss/ip;

— Личный кабинет на портале Госуслуг.

— По телефону 8 (4012) 924-900.

Также можно прийти на личный прием в структурное подразделение УФССП.

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