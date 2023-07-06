Новый проект пешеходного моста на остров Канта в Калининграде прошел госэкспертизу

Проект пешеходного моста от спорткомплекса «Юность» до острова Канта в Калининграде получил положительное заключение госэкспертизы. Информация об этом опубликована на сайте Единого госреестра заключений.



В проведении инженерных изысканий и подготовке документации участвовали компании «Мост», «Балтспецархеология», «Прометей» и проектно-инжиниринговая компания «Мостовик». Власти рассчитывали получить готовый проект еще в апреле 2023 года.

Как сообщала глава администрации Калининграда Елена Дятлова, стоимость моста составляет около 500 млн рублей. Сооружение планируют построить к 300-летию со дня рождения философа Иммануила Канта, который будут праздновать в апреле 2024 года. Деньги на строительство объекта выделяют из муниципального и областного бюджетов.

12 лет обещаний: как мост на о. Канта из обременения превратился в бюджетный объект

Мост на остров Канта должны были ввести в эксплуатацию еще в марте 2022 года. О расторжении контракта на строительство стало известно в ноябре 2021 года. Ранее в компании «АБЗ-Дорстрой», с которой был заключен контракт стоимостью 173,7 млн рублей, сообщили, что из-за обнаруженных руин городской стены Кнайпхофа сроки завершения работ сдвигаются. Руководитель областной Службы охраны памятников Евгений Маслов отметил, что обнаруженные руины, вероятно, законсервируют.

В феврале 2022 года компания «Мост» из группы АФК «Система» стала победителем конкурса на корректировку проектной документации по строительству моста на остров Канта. Цена контракта составила 8,1 млн рублей.