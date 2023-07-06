19-летний житель Балтийска угнал у знакомого «Мерседес» и сдал его в металлолом

В Балтийске полиция раскрыла кражу автомобиля, совершенную во время его ремонта. Как сообщает пресс-служба УМВД по Калининградской области, 55-летний местный житель вместе со своим 19-летним знакомым ремонтировал «Мерседес» возле гаража. Через некоторое время он решил отойти по делам, оставив автомобиль под присмотром товарища. Когда вернулся, то увидел, что ни транспортного средства, ни знакомого на месте не было, а выйти на связь с молодым человеком владелец авто не смог.



«Полицейские установили личность злоумышленника. Им оказался ранее судимый за кражу и мошенничество 19-летний местный житель, — сообщает пресс-служба ведомства. — В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции задержали подозреваемого. Оказалось, что он успел сдать машину 1988 года выпуска в пункт приема металлолома. Он убедил сотрудников пункта, что это его машина, и продал ее за 15 тысяч рублей».

Похищенное имущество полицейскими было изъято, а в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье «Кража, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину». Балтийцу грозит наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет. Сейчас он находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.