Правительство России расширило перечень творческих профессий

Правительство России обновило список творческих профессий, представители которых должны получать оклад не ниже МРОТ, если не участвуют в создании или исполнении произведений по инициативе работодателя. Распоряжение, подписанное премьер-министром Михаилом Мишустиным, опубликовано на сайте кабмина.

В перечень вошло 236 творческих должностей, в том числе администратор телевидения, артист кино, буффонадный клоун, воздушный гимнаст, дрессировщик, артист балета, вокалист, модельер, видеооператор, каскадер и другие.

Выбор профессий основан на запросе учреждений и организаций культуры. До внесения изменений в Трудовой кодекс осенью 2022 года работодатель мог платить не участвующим в создании проектов работникам сумму ниже МРОТ. Теперь он должен гарантировать оплату труда не ниже этого уровня, при условии, что артист, по решению работодателя, не участвует в работе, независимо от причины.

Выплаты должны быть не ниже оклада творческого работника с доплатами и надбавками компенсационного характера.