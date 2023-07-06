В Калининградской области более 20% детей рождается вне брака

В Калининградской области более 20% детей рождается вне брака
Фото: Кирилл Клейков / Новый Калининград
Все новости по теме: Жизнь детей

В Калининградской области более 20% детей рождается вне брака. К такому выводу пришли специалисты Калининградстата, опубликовавшие новый отчет в канун Дня семьи, любви и верности, отмечаемого в России 8 июля.

«Всего в 2022 году в Калининградской области на свет появилось 8177 малышей, из которых 51,2% мальчиков и 48,8% девочек, — сообщили эксперты. — В городской местности родилось 77,8% малышей, а 22,2% — в сельской. Доля детей, рожденных в зарегистрированном браке, составила 79,8%».

Подсчитано также, что у 98 женщин на свет появились двойни, а еще у двоих женщин — тройни.

«Больше всего рождений приходится на женщин в возрасте от 30 до 34 лет — 29,2%, меньше всего (3,4 %) — 19 лет и моложе», — добавили в Калининградстате.

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