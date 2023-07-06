В Калининградской области число вступающих в брак выросло на четверть

В Калининградской области в 2022 году число зарегистрированных браков в увеличилось на 24,6%, если сравнивать с 2021 годом. К такому выводу пришли эксперты Калининградстата, опубликовавшие новое исследование, приуроченное к Дню семьи, любви и верности (традиционно отмечается в России 8 июля).



«В 2022 году в Калининградской области заключили брак 9693 пар, из них 79,7% — в городской местности, а 20,3% — в сельской», — отмечается в отчете.

Что касается количества вступивших в официальные отношения в 2022 году впервые, то это 58% от общего числа женщин и 59,3% — от общего числа мужчин.

«Наибольшее число браков заключено в возрасте 20-29 лет: среди женщин — 41,5%, а среди мужчин — 37,4%», — добавляют исследователи.