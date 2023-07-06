В ГИБДД вычислили и оштрафовали водителя внедорожника, гонявшего по пляжу Балтийской косы (видео)

В ГИБДД вычислили и оштрафовали водителя внедорожника, гонявшего по пляжу Балтийской косы (видео)
Фото: Виталий Невар / Новый Калининград
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Сотрудники Госавтоинспекции Балтийска вычислили и оштрафовали водителя внедорожника «Тойота», ездившего на высокой скорости по пляжу Балтийской косы. Видеозапись нарушения, как сообщает пресс-служба регионального управления ГИБДД, была обнаружена в ходе мониторинга социальных сетей.

«В ходе проверки было установлено, что видео было снято на побережье Балтийской косы, — поясняют в пресс-службе ведомства. — Водитель транспортного средства марки „Тойота“, 1983 года рождения, в нарушение „Водного кодекса РФ“ осуществлял движение в зоне побережья Балтийского моря на расстоянии менее 100 метров от береговой линии».

За катание по пляжу в отношении водителя был составлен административный протокол по ч. 1 ст 8.42 КоАП РФ. Штраф за подобное правонарушение от 3000 до 5000 рублей для физических лиц и до 400000 рублей для юридических лиц.

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