В ГИБДД вычислили и оштрафовали водителя внедорожника, гонявшего по пляжу Балтийской косы (видео)

Сотрудники Госавтоинспекции Балтийска вычислили и оштрафовали водителя внедорожника «Тойота», ездившего на высокой скорости по пляжу Балтийской косы. Видеозапись нарушения, как сообщает пресс-служба регионального управления ГИБДД, была обнаружена в ходе мониторинга социальных сетей.



«В ходе проверки было установлено, что видео было снято на побережье Балтийской косы, — поясняют в пресс-службе ведомства. — Водитель транспортного средства марки „Тойота“, 1983 года рождения, в нарушение „Водного кодекса РФ“ осуществлял движение в зоне побережья Балтийского моря на расстоянии менее 100 метров от береговой линии».

За катание по пляжу в отношении водителя был составлен административный протокол по ч. 1 ст 8.42 КоАП РФ. Штраф за подобное правонарушение от 3000 до 5000 рублей для физических лиц и до 400000 рублей для юридических лиц.