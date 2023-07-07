Авиакомпания «Россия» запускает два новых ежедневных рейса из Санкт-Петербурга в Калининград

Авиакомпания «Россия» с 14 июля намерена запустить два новых ежедневных рейса Санкт-Петербург в Калининград. Об этом сообщается на официальном сайте авиакомпании.



В расписании «России» появились дополнительные дневные рейсы (SU/FV6321 и SU/FV6335) с вылетом из петербургского аэропорта «Пулково» в 13:05 и 15:00.

Вылет из калининградского «Храброво» рейсов должен будет проходить (SU/FV6322 и SU/FV6336) в 15:00 и 16:55. Время указано местное для каждого аэропорта.

«Полеты будут выполняться на воздушных судах Суперджет 100 увеличенной пассажировместимости с возможностью выбора тарифа Комфорт. На других рейсах „Россия“ эксплуатирует лайнеры Эирбас А319/320, что обеспечивает оптимальные провозные мощности на высоко востребованном направлении», — уточняется в релизе.

Отмечается, что вся полетная программа «России» в высоком сезоне из Северо-западного авиатранспортного узла в Калининградскую область включает восемь рейсов в день.