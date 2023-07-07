В Калининградской области начался сбор черешни

В Калининградской области фермеры приступили к сбору черешни. Об этом сообщает региональный Минсельхоз в своем телеграм-канале.



По данным ведомства, в регионе сегодня в промышленных масштабах собирают черешню в трех округах: Зеленоградском, Багратионовском и Гурьевском.

«Общая площадь косточковых садов в области — 46 гектаров, из них 25 гектаров — черешневые сады», — уточнили в региональном Минсельхозе.

По итогам прошлого года в регионе было собрано 104 тонны плодов семейства косточковых, а в этом году чиновники ожидают урожай общим объемом около 200 тонн.