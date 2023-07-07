ВТБ: у мошенников появилась новая схема обмана через мессенджеры

ВТБ: у мошенников появилась новая схема обмана через мессенджеры
Фото: Виталий Невар / Новый Калининград
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Мошенники пробуют новую схему обмана на клиентах банков. Они предлагают оценить фильм, телешоу или стриминговую платформу. Об этом сообщил «РБК» с ссылкой на ВТБ.

Сообщения поступают, как правило, с зарубежных номеров, владельцы которых обещают заплатить за «работу» от 3 до 12 тыс. рублей. А дальше схема выглядит так: просят заполнить анкету контактными данными, потом отправляют ссылку на сайт, где нужно внести оплату, чтобы начать выполнять задания. За их прохождения на сайте якобы начисляют деньги, но вывести их невозможно.

«От числа оценок-рецензий сумма на счете начинает увеличиваться по принципу финансовой пирамиды, но вывести „заработанные“ деньги у „жертвы“ уже не получится, поэтому клиент просто теряет свои средства», — рассказали в пресс-службе ВТБ.

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