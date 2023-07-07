В Калининграде нанесли турборазметку на круг на Сельме

В Калининграде на ещё одной круговой развязке обновили разметку, сообщает пресс-служба администрации города.



«Минувшей ночью на кругу на Елизаветинской на Сельме появилась турборазметка, раньше обычная была. Водители будьте внимательны!», — рассказали в пресс-службе.

В 2018 году турборазметка появилась на кольце на пл. Василевского. В 2019 году опыт был признан положительным, поэтому такую разметку решили нанести еще на два кольцевых перекрестка в областном центре.