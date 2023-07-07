Лютаревич связал низкий вылов салаки со строительством польского канала на Балтийской косе

Лютаревич связал низкий вылов салаки со строительством польского канала на Балтийской косе
Фото: Виталий Невар / Новый Калининград
Все новости по теме: Рыбная отрасль

Председатель совета директоров ГК «За Родину» Сергей Лютаревич предположил, что низкие уловы салаки в этом году были связаны с попаданием соленой воды в Калининградский залив через канал, выкопанный на польской стороне Балтийской косы. Об этом бизнесмен сообщил в четверг, 6 июля, в эфире радио «Балтик Плюс».

«Экология не может измениться за один год или даже за два, — сообщил Лютаревич. — Для этого нужны десятилетия, но могу сказать, что в этом году мы салаки не доловили около 60%. Все рыбаки Калининградской области выловили 40% того, на что рассчитывали. Всегда мы ловили около 2,5 тысяч тонн, а в этом году — меньше двух тысяч. Салаки не было, Пускай, конечно, нам наука ответит, почему она не зашла или почему она ушла. Мы этого не понимаем».

По лещу и судаку Лютаревич пообещал дать цифры через некоторое время.

«Я думаю, что не может не сказаться то, что поляки прорыли, что морская вода пошла в пресный залив. Это не может не сказаться на состоянии биозапаса нашей рыбы в Калининградском заливе», — добавил он.

Также Лютаревич заметил, что причиной низкого улова не могло стать загрязнение залива через Преголю, так как она «одна из чистейших рек России». Что касается цветения залива в июле и августе, то этот процесс бизнесмен назвал «естественным».

«Калининградский залив — прекрасный водоем. Да, он мелкий, 2,5-3 метра максимум, поэтому он быстро прогревается и цветет, но по экологии я бы не сказал, что нужно какую-то панику поднимать», — добавил предприниматель.

Напомним, что ранее в правительстве Калининградской области заявляли, что считают «непредсказуемыми» последствия строительства канала на польской стороне Балткосы.

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