Когда асфальт, а когда плитка: подрядчик ремонта Дзержинского объяснил выбор тротуарного покрытия

Когда асфальт, а когда плитка: подрядчик ремонта Дзержинского объяснил выбор тротуарного покрытия
Фото: Виталий Невар / Архив Нового Калининграда
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Решение по выбору тротуарного покрытия принимает строительная компания вместе с архитектором. Об этом сообщил подрядчик «Эконстрой», который занимается ремонтом тротуара на ул. Дзержинского, во время выезда с администрацией Калининград в пятницу, 7 июля.

Замощение тротуаров делится на два вида: асфальт или плитка. Выбор утверждается с главным архитектором. На Дзержинского, например, был асфальт и бетон, поэтому было принято решение его восстановить. Также подрядчик сообщил, что на трех объектах из 17 выбор пал на плитку. На это влияет и местоположение, и исторический вид города.

Несмотря на то, что плитка обходится дороже, глава администрации Калининграда Елена Дятлова заверила, что вопрос стоит не в деньгах, а в конечном внешнем виде города.

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