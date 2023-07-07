Когда асфальт, а когда плитка: подрядчик ремонта Дзержинского объяснил выбор тротуарного покрытия

Решение по выбору тротуарного покрытия принимает строительная компания вместе с архитектором. Об этом сообщил подрядчик «Эконстрой», который занимается ремонтом тротуара на ул. Дзержинского, во время выезда с администрацией Калининград в пятницу, 7 июля.

Замощение тротуаров делится на два вида: асфальт или плитка. Выбор утверждается с главным архитектором. На Дзержинского, например, был асфальт и бетон, поэтому было принято решение его восстановить. Также подрядчик сообщил, что на трех объектах из 17 выбор пал на плитку. На это влияет и местоположение, и исторический вид города.

Несмотря на то, что плитка обходится дороже, глава администрации Калининграда Елена Дятлова заверила, что вопрос стоит не в деньгах, а в конечном внешнем виде города.