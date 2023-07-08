Власти переводят участок сельхозназначения в Полесском районе под кладбище

Власти переводят участок сельхозназначения в Полесском районе под кладбище
Фото: Виталий Невар, архив Нового Калининграда

Региональные власти переводят земельный участок в районе поселка Тюленино в Полесском районе под кладбище. Постановление об этом за подписью губернатора Антона Алиханова опубликовано в пятницу, 7 июля, на портале правовой информации.

Речь идет об участке с кадастровым номером 39:10:410006:232, его площадь составляет 45 385 кв. м. Сейчас эта территория относится к категории земель сельхозназначения. Власти переводят ее в категорию земель иного специального назначения для ритуальной деятельности, в частности — «для размещения кладбища традиционного захоронения». Постановление вступит в силу через 10 дней после официального опубликования. 

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