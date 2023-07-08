В мэрии не исключили возвращение троллейбусов на ул. Дзержинского и проспект Калинина

В мэрии не исключили возвращение троллейбусов на ул. Дзержинского и проспект Калинина
Фото: Виталий Невар / Новый Калининград
Все новости по теме: Транспортные проблемы

Вопрос о возвращении троллейбусов на улицу Дзержинского и проспект Калинина в Калининграде пока не решен. Об этом сообщила в беседе с журналистами в пятницу, 7 июля, глава горадминистрации Елена Дятлова.

Она не исключила, что троллейбусы вернут на эти улицы. «Есть ли шанс, что вернется сюда троллейбус? Да, может быть. Наверное, это будет решаться, когда будет проект реконструкции Восточной эстакады, будем смотреть на то, куда он может пойти», — сказала Дятлова.

Ранее в Калининграде действовал троллейбусный маршрут № 3, который связывал поселок Борисово с поселком Космодемьянского. Позднее его сократили до Центрального парка культуры и отдыха. Электрический транспорт следовал в том числе по улице Дзержинского и проспекту Калинина.

Стоимость строительства третьего этапа Восточной эстакады оценивается в 20,1 млрд рублей. Дорога должна связать остров Октябрьский с Московским районом Калининграда. Основная длина участка эстакады должна пройти по ул. Дзержинского, она составит порядка 3 км. В апреле в областном мининфраструктуры заявили, что сроки возведения магистрали смогут назвать после того, как будет определен источник финансирования. Ранее работы планировали начать в 2023 году.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter



Обсудить в ВКонтакте

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2023 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная д.2-4, лит/из лит IV/"Б.Б.Б.1", кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Зиберова Т.А.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2021», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter