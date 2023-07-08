В мэрии не исключили возвращение троллейбусов на ул. Дзержинского и проспект Калинина

Вопрос о возвращении троллейбусов на улицу Дзержинского и проспект Калинина в Калининграде пока не решен. Об этом сообщила в беседе с журналистами в пятницу, 7 июля, глава горадминистрации Елена Дятлова.



Она не исключила, что троллейбусы вернут на эти улицы. «Есть ли шанс, что вернется сюда троллейбус? Да, может быть. Наверное, это будет решаться, когда будет проект реконструкции Восточной эстакады, будем смотреть на то, куда он может пойти», — сказала Дятлова.

Ранее в Калининграде действовал троллейбусный маршрут № 3, который связывал поселок Борисово с поселком Космодемьянского. Позднее его сократили до Центрального парка культуры и отдыха. Электрический транспорт следовал в том числе по улице Дзержинского и проспекту Калинина.