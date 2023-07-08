Библиотеке №20 в Калининграде присвоили имя Владимира Высоцкого

Библиотеке №20 на улице Бакинской в Калининграде присвоено имя поэта Владимира Высоцкого. Торжественная церемония прошла в субботу, 8 июля, сообщили в пресс-службе горадминистрации. В мероприятии приняли участие сын барда Никита Высоцкий, глава Калининграда Олег Аминов и сити-менеджер Елена Дятлова.



«О Высоцком всегда говорят как об отдельном явлении, или относят его творчество к авторской песне. Сам Высоцкий к тому, что он делает, относился именно как к поэзии и литературе, — отметил Никита Высоцкий. — В Калининграде теперь библиотека носит имя Владимира Высоцкого, и это очень важно, потому что это сюда люди приходят читать. А это ещё одно подтверждение того, что Высоцкий вошёл в священное и объединяющее нас понятие — в великую русскую литературу».

Как отметили в мэрии, с 2022 года городская библиотека №20 реализует программу «Библиотека имени Высоцкого», которая включает ежемесячную культурно-просветительную и информационную работу. В учреждении провели более 50 мероприятий, посвященных творчеству поэта, для молодежи и взрослых.