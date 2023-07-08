Библиотеке №20 в Калининграде присвоили имя Владимира Высоцкого

Библиотеке №20 в Калининграде присвоили имя Владимира Высоцкого
Фото пресс-службы администрации Калининграда
Все новости по теме: Культура

Библиотеке №20 на улице Бакинской в Калининграде присвоено имя поэта Владимира Высоцкого. Торжественная церемония прошла в субботу, 8 июля, сообщили в пресс-службе горадминистрации. В мероприятии приняли участие сын барда Никита Высоцкий, глава Калининграда Олег Аминов и сити-менеджер Елена Дятлова.

«О Высоцком всегда говорят как об отдельном явлении, или относят его творчество к авторской песне. Сам Высоцкий к тому, что он делает, относился именно как к поэзии и литературе, — отметил Никита Высоцкий. — В Калининграде теперь библиотека носит имя Владимира Высоцкого, и это очень важно, потому что это сюда люди приходят читать. А это ещё одно подтверждение того, что Высоцкий вошёл в священное и объединяющее нас понятие — в великую русскую литературу».

Как отметили в мэрии, с 2022 года городская библиотека №20 реализует программу «Библиотека имени Высоцкого», которая включает ежемесячную культурно-просветительную и информационную работу. В учреждении провели более 50 мероприятий, посвященных творчеству поэта, для молодежи и взрослых.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter



Обсудить в ВКонтакте

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2023 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная д.2-4, лит/из лит IV/"Б.Б.Б.1", кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Зиберова Т.А.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2021», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter