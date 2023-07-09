В Балтийске штрафуют за купание на диких пляжах

В Балтийске штрафуют за купание в запрещённых местах. Как сообщает пресс-служба регионального управления МЧС, во время последнего рейда по диким пляжам было составлено три протокола.



«Теперь любители искупаться в запрещенных местах заплатят штраф в размере от одной до трёх тысяч рублей. Также в ходе рейда составили ещё один протокол на мамочку. Пока женщина принимала солнечные ванны, её дети без присмотра плескались в море. Материалы дела переданы в суд», — сообщает пресс-служба ведомства в своём телеграм-канале.

С начала года в регионе составлено 30 протоколов за купание в запрещённых местах.