«Берег надежды» собирает деньги для 15-летнего Глеба, которого ждут на операцию в Петербурге

«Берег надежды» собирает деньги для 15-летнего Глеба, которого ждут на операцию в Петербурге
Глеб Селиверстов. Фото предоставлено фондом «Берег надежды»
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Благотворительный фонд «Берег надежды» объявил сбор средств для страдающего ДЦП 15-летнего калининградца Глеба Селивёрстова, которому предстоит операция в Санкт-Петербурге. Саму операцию оплачивает государство в рамках квоты. Однако необходимо собрать деньги на дорогу семьи до места лечения и обратно, спецтакси в лежачем положении ребенка в Санкт-Петербурге и Калининграде, курс восстановительного лечения после того, как Глебу снимут гипс. Госпитализация назначена на середину августа, сумма к сбору — 140 000 рублей.

Мальчик родился в марте 2008 года, Глеб — второй ребёнок в дружной семье, у него есть старшая сестра. Он родился доношенным ребенком, но из-за хронического внутриутробного недостатка кислорода в первые месяцы жизни был в тяжелом состоянии. В возрасте 9 месяцев ему поставили диагноз ДЦП. Вот уже 15 лет родители борются за здоровье своего сына.

Глеб открытый, улыбчивый и любознательный мальчик, увлекающийся историей Великой Отечественной войны. Вместе с родителями он побывал на всех калининградских фортах, несмотря на то, что из-за серьезного недуга передвигаться он мог только в инвалидной коляске.

22 февраля 2023 года ребёнок почувствовал острую боль, не смог подняться. С тех пор жизнь его резко изменилась — Глебу диагностировали вывих тазобедренного сустава. Вот уже несколько месяцев ребёнок прикован к постели, постоянно принимает обезболивающие препараты, а вскоре ему предстоит серьёзная операция на тазобедренном суставе в клинике им. Пирогова в Санкт-Петербурге.

«Он сам сидел, кушал. Учился в школе-интернате на ул. Спортивной Калининграда для особых детей, — рассказывает мама мальчика Елена. — Сейчас он может только лежать в постели. Самая большая трагедия для него — оказаться запертым в четырёх стенах, ведь он так любит путешествовать по родной области. Быть прикованным к постели — очень морально тяжело».

Родители Глеба возлагают на операцию большие надежды — она позволит сохранить ему ногу. При хорошем исходе — вернуть ему умение стоять.

Мама не работает — она заботится и ухаживает за Глебом. Единственный кормилец в семье — папа, он военнослужащий. Фонд «Берег надежды» обращается ко всем неравнодушным людям с просьбой помочь семье Глеба вернуть ему возможность передвигаться, которая важна для него, как воздух.

Помочь семье Глебе собрать требуемую сумму можно здесь.

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