Калининградская область оказалась в конце рейтинга РФ по развитию ипотеки

Калининградская область оказалась в конце рейтинга РФ по развитию ипотеки
Фото: Виталий Невар / Новый Калининград

Калининградская область заняла 74 место в рейтинге регионов РФ по развитию ипотеки. Данные опубликовало РИА «Новости».

Количество ипотечных кредитов в регионе за последние 12 месяцев на 1000 человек экономически активного населения составило 15,4. Число ипотек за пять месяцев 2023 года выросло на 38,8% в сравнении с прошлогодним показателем. Средний размер кредита на жильё в январе-мае 2023 года составил 3,44 млн рублей. Доля просроченной задолженности по ипотеке на 1 июня в Калининградской области оказалась на уровне 1,64%.

Первую строчку рейтинга заняла Тыва, вторую — Ямало-Ненецкий автономный округ, на третьем месте — Ханты-Мансийский автономный округ. Последние строчки списка занимают Севастополь, Крым и Ингушетия (83-е, 84-е и 85-е места соотвественно). Москву аналитики разметили на 80 месте, Московскую область — на 51-ом, Санкт-Петербург — на 61-ом, Ленинградскую область — на 64-ом.

Развитие ипотеки оценивалось экспертами как отношение количества выданных кредитов к численности экономически активного населения за период с 1 июня 2022 года по 1 июня 2023 года.

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