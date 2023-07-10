Прокуратура: на Парковом ручье нашли сброс неочищенных вод «Гидротехником» и 22 незаконных выпуска

Межрайонная природоохранная прокуратура уличила МБУ «Гидротехник» в сбросе неочищенных вод в Парковый ручей в Калининграде, а администрацию города — в плохой борьбе с незаконными канализационными выпусками в водный объект. Информация об этом содержится в официальном ответе ведомства на обращение местного жителя (копия имеется в распоряжении «Нового Калининграда»).

Калининградец рассказал, что он живет в микрорайоне, где протекает ручей Парковый. «На берегах этого ручья я провел детство и всегда он назывался не иначе, как, простите, „говнотечка“. В одно время начали выправлять состояние ручья и в последние годы становилось все лучше и лучше. Но вот в этом мае он как завонял снова! Я смотрю, а там такие белые фосфатные отложения, которые образуются от канализации. Через неделю я подумал, что надо что-то делать», — пояснил он.

Знакомый юрист помог местному жителю составить электронное обращение в прокуратуру и спустя месяц из ведомства пришел ответ.

В Калининградской межрайонной природоохранной прокуратуре сообщили, что провели выездную проверку совместно со специалистами регионального Минприроды. При осмотре ручья проверяющие обнаружили сброс неочищенных сточных вод из выпусков, принадлежащих МБУ «Гидротехник», и наличие 22 незаконных выпусков.

«При этом действенных мер со стороны администрации по ликвидации обозначенных выпусков не принято, в связи с чем прокуратурой 1.06.2023 в адрес главы администрации и директора МБУ „Гидротехник“ внесены представления, которые рассмотрены и удовлетворены — должностные лица привлечены к дисциплинарной ответственности», — говорится в документе.

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По словам обратившегося в прокуратуру калининградца, в настоящее время неприятный запах, исходящий от ручья, стал меньше: «Но состояние все равно плохое, поскольку там сейчас еще и воды мало — снова засушливый период. Когда воды много, то он лучше выглядит, потому что все эти стоки составляют небольшой процент, а когда воды мало, то стоки составляют чуть ли не 80% от общей массы воды».

В начале 2023 года в горадминистрации Калининграда заявили, что в течение года хотят расчистить Парковый ручей, ведущий от Верхнего озера к зоопарку и Центральному парку.