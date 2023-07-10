В Госдуме заявили об историческом минимуме заключенных в местах лишения свободы РФ

В Госдуме заявили об историческом минимуме заключенных в местах лишения свободы РФ
Фото: Виталий Невар / Новый Калининград
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В настоящее время в России в местах лишения свободы находится исторический минимум числа осужденных. Об этом, как пишет «Интерфакс», при обсуждении законопроектов КПРФ об объявлении амнистии сообщила первый зампред комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Ирина Панькина, ссылаясь на данные ФСИН.

Согласно озвученным данным, на 1 февраля 2023 года в местах лишения свободы находилось около 400 тысяч человек. «Такого никогда в принципе не было», — прокомментировала Панькина.

В свою очередь председатель комитета Павел Крашенинников предположил, что снижению числа осужденных в местах лишения свободы способствуют, в частности, принятые в 2011 году поправки в статью 72 Уголовного кодекса (исчисление сроков наказаний и зачет наказания).

«Мы всегда настаивали на том, чтобы всё-таки не загонять людей туда, а потом отпускать, милость проявлять. Мы 10 лет добивались и добились того, что мы внесли в 72 УК статью поправки по поводу зачёта сроков», — подчеркнул он и высказал мнение, что «проводить амнистию не своевременно».

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