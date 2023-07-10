В регионе проверяют велосипедистов на предмет соблюдения ими ПДД

В регионе проверяют велосипедистов на предмет соблюдения ими ПДД
Фото: Виталий Невар / Новый Калининград
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В Калининградской области с 10 по 16 июля проводится оперативно-профилактическое мероприятие «Велосипедист». В этот период будут пресекаться нарушения ПДД водителями велотранспорта на дорогах общего пользования. Особое внимание будет уделено велосипедистам в возрасте до 14 лет. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.

«Напоминаем, что согласно ПДД РФ, движение велосипедистов в возрасте старше 14 лет должно осуществляться по велосипедной, велопешеходной дорожкам или полосе для велосипедистов, если предыдущие пункты отсутствуют, движение осуществляется по правому краю проезжей части, либо по обочине. Движение велосипедистов в возрасте от 7 до 14 лет возможно по тротуарам, пешеходным, велосипедным и велопешеходным дорожкам, а также в пределах пешеходных зон», — подчеркивают в полиции.

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