Путин подписал закон об уголовной ответственности коллекторов за угрозы

Путин подписал закон об уголовной ответственности коллекторов за угрозы
Владимир Путин. Фото: Виталий Невар / Новый Калининград
Все новости по теме: Долги

Президент России Владимир Путин подписал закон об уголовной ответственности коллекторов сроком на 10 лет за угрозы насилием. Об этом сообщает РБК со ссылкой на документ, опубликованный на портале правовой информации.

«В соответствии с ним Уголовный кодекс дополняется ст. 172.4, которая устанавливает уголовную ответственность за незаконную деятельность по возврату просроченной задолженности физических лиц», — уточняет РБК.

Согласно первой части статьи лицу, действующему от имени организации-кредитора или в ее интересах, грозит наказание при применении к должнику насилия или угроз. Это может быть штраф от 300 до 500 тысяч рублей либо в размере заработной платы или иного дохода за период от года до трех лет, принудительные работы на срок до пяти лет и лишение свободы на тот же срок.

Совершение аналогичного преступления группой лиц по предварительному сговору, с применением насилия или повреждением имущества наказывается лишением свободы на срок от трех до семи лет. Дополнительно могут выписать штраф от 500 тысяч рублей до миллиона.

Закон вступит в силу через 10 дней после его публикации.


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