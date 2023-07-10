Элину Сушкевич этапировали в калининградскую колонию

ФСИН удовлетворила просьбу Элины Сушкевич о переводе для отбытия наказания в Калининградскую область. Об этом сообщил «Новому Калининграду» адвокаты осужденного медика.



По словам адвоката Камиля Бабасова, он также передавал в ведомство прошение матери Элины Сушкевич о переводе осужденной из исправительной колонии в Перми в калининградское учреждение. Отметим, что в Калининградской области расположена только одна женская колония — ФКУ ИК-4 в поселке Колосовка.

«На прошлой неделе Элина написала своей знакомой, что отныне находится в Калининграде», — рассказал «Новому Калининграду» другой адвокат Андрей Золотухин.

При этом Камиль Бабасов добавил, что по его данным, такое же прошение о переводе подавали представители Елены Белой, но та пока все еще отбывает наказание в колонии в Удмуртии.

На этой неделе защита Элины Сушкевич намерена подать кассационную жалобу на приговор врачам.

В мае 2021 года апелляционный суд отменил оправдательный приговор Сушкевич и Белой, которых обвиняли в убийстве новорожденного.

24 августа 2022 года, после повторного рассмотрения дела, коллегия присяжных признала калининградских врачей Елену Белую и Элину Сушкевич виновными в гибели новорожденного и недостойными снисхождения, а 6 сентября Мособлсуд вынес медикам обвинительный приговор. Сушкевич было назначено наказание в виде 9 лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима, а Белой — 9,5 лет.

Защита осужденных медиков обжаловала приговор. Первое слушание в рамках апелляции состоялось 15 марта 2023 года и заняло всего пять минут. После судебное заседание отложили на месяц.