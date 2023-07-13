Адвокат: Элина Сушкевич пока не доехала до колонии в Калининградской области

Осужденная калининградский медик Элина Сушкевич, которую этапируют в калининградскую колонию, пока еще не доехала до региона. Об этом «Новому Калининграду» сообщил адвокат Камиль Бабасов, представляющий интересы врача.



По словам адвоката, Сушкевич отправили по этапу в Калининградскую область после письма во ФСИН от ее матери. Ведомство официальных комментариев по этому поводу защитникам не дает, но в картотеке в спецчасти, где находится изолятор самой Сушкевич, рассказали, что ее везут в Калининград.

«Пару недель назад она выехала из Перми в Калининградскую область и не доехала. Ее в Москву привезли два или три дня назад, и сегодня утром она еще там была. Она сидит в транзитной камере, ее личное дело даже не распаковывали . Сегодня-завтра должны отправить в Калининград. Не пойму, почему через Москву ее повезли. Я был в полной уверенности, что она уже доехала», — пояснил Бабасов.

Ранее адвокаты сообщили, что ФСИН удовлетворила просьбу матери Элины Сушкевич о ее переводе для отбытия наказания в Калининградскую область. До этого медик находилась в колонии в Перми.



По информации адвокатов, такое же прошение о переводе подавали родственники Елены Белой, но та пока все еще отбывает наказание в колонии в Удмуртии.