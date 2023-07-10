Метеорологи: прошедшая неделя стала рекордно жаркой во всем мире

Метеорологи: прошедшая неделя стала рекордно жаркой во всем мире
Фото: Виталий Невар / Новый Калининград
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Всемирная метеорологическая организация зафиксировала на прошедшей неделе рекордно высокие температуры воздуха во всем мире. Об этом сообщает «Интерфакс».

«По предварительным данным, в мире зафиксировали самую жаркую неделю за всю историю наблюдений. Она последовала за самым жарким июнем за всю историю с беспрецедентной температурой поверхности моря и рекордно маленькой площадью антарктического морского льда», — отмечается в релизе на сайте ВМО.

По предварительным данным, средняя глобальная температура 7 июля составила 17,24 градуса по Цельсию. Это на 0,3 градуса по Цельсию выше предыдущего рекорда, установленного 16 августа 2016 года, в тот год Эль-Ниньо (природный феномен, сильно влияющий на климат в ряде мировых регионов — ИФ) был особо активен. Данные повторного анализа пока не получили подтверждения.

«Мы можем ожидать, что по мере развития Эль-Ниньо будет больше температурных рекордов, воздействие этого явления будет продолжаться до 2024 года», — сказал он, назвав такой сценарий «тревожными новостями для планеты».

Рекордно высокие температуры воздуха на суше и в океане могут оказывать «потенциально разрушительное воздействие на экосистемы и окружающую среду», отмечают метеорологи. В ВМО отмечают, что такие явления — следствие изменений климата, вызванных деятельностью человека.

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