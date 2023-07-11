В Калининграде на улице Чапаева спилили клен диаметром 1,3 метра (фото)

В Калининграде во время ремонта тротуара на улице Чапаева был спилен клен сахаристый диаметром 135 см. Кроме того, под снос попал более молодой клен сахаристый с диаметром ствола 85 см. Оба дерева в перечетной ведомости зеленых насаждений от 15 мая этого года были названы ослабленными. Кроме того, снос упрощал работы подрядчику, которому предстояло отремонтировать тротуары на улице от проспекта Мира до улицы Огарева.



Работы лесорубов, судя по комментариям, оставленным на странице губернатора Антона Алиханова «ВКонтакте», не устроили некоторых жителей.

«Пилить их ради тротуарной плитки? Не найти способ сохранить или компенсировать? — написала одна из жительниц. — Легче списать как негодные, вырубить и забыть, оставить цифру проложенной плитки в отчетности? Улица превращается в пустынное заасфальтированное нечто. Конкретно в данный момент, все цементируется! Город, сердце города лишается уникальности, лишается аллей».

Отметим, что в апреле эттго года в районе дома № 36 на улице Чапаева был вырублен ясень. После спила всех трех деревьев порубочными билетами предполагается компенсационная высадка, однако проект ремонта тротуаров такой высадки не предполагает из-за стесненных условий.

Кроме того, три дерева на Чапаева были вырублены в прошлом году. Два усыхающих клена остролистных были спилены в районе дома № 22, а также ослабленный каштан снесли на территоории дома № 34. Во втором случае компенсационная высадка не требовалась.