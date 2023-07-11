В Зеленоградске при спасательных постах открыли «столы находок»

В Зеленоградске при двух спасательных постах на пляжах открыли «столы находок». Об этом сообщается на официальной странице муниципалитета в «ВКонтакте».



«Если вы потеряли очки, полотенце, ключи или собачку в западной части берега — обращайтесь на пост у пляжа „Нептун“, если на восточной — на пост у кафе „Амбар“. Со всех спасательных вышек найденные и отданные спасателям вещи стекаются туда», — говорится в сообщении.

Уточняется, что идея открыть такие пункты для аккумулирования найденных вещей принадлежит зеленоградским муниципальным спасателям, которые столкнулись с тем, что во время туристического сезона отдыхающие теряют на пляжах большое количество личных вещей. «Раньше владельцев пытались разыскать в основном с помощью соцсетей, но потом нашлось и другое решение. На пляже вывесили объявление о том, что отдыхающие, потерявшие вещи, могут обращаться на спасательный пост — возможно, кому-то повезёт, и утерянный предмет будет их ждать», — заключили в горадминистрации.