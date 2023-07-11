Госдума обязала банки возвращать похищенные со счетов граждан деньги

Госдума обязала банки возвращать похищенные со счетов граждан деньги
Фото: Виталий Невар / Новый Калининград

Госдума РФ приняла во втором и третьем чтении закон, обязывающий банки возмещать гражданам похищенные средства, если они были переведены без добровольного согласия клиента, сообщает «Интерфакс».

Согласно принятому закону, оператор по переводу денежных средств будет обязан возместить сумму операции, которая была совершена без добровольного согласия клиента. На это отводитcя 30 дней после получения заявления, а в случае трансграничного перевода — 60 дней. Сумма должна быть возвращена в полном объеме.

В пояснительной записке к закону предлагается обязать не только банк плательщика, как это действует сейчас, но и банк получателя средств проверять операции на признаки мошенничества, включая сверку с базой данных о случаях и попытках переводов денежных средств без согласия клиента, которую ведет Банк России.

Также предлагается предоставить банкам право не принимать к исполнению распоряжения по явно мошенническим операциям в течение двух дней, даже несмотря на согласие клиента. «У граждан похищают денежные средства чаще всего методами социальной инженерии, при которой лицо самостоятельно переводит деньги мошеннику. Как правило, за два дня клиент осознает, что деньги перечисляются мошеннику», — отмечается в пояснительных материалах.


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