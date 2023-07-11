УМВД: в Калининграде во время ремонта детсада подрядчик смошенничал с материалами

В Калининграде завершено расследование уголовного дела о мошенничестве при капитальном ремонте детского сада. Об этом сообщает пресс-служба областного УМВД.



Директору строительной организации предъявлено обвинение в совершении преступления по ч. 3 ст. 159 УК РФ «Мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения в крупном размере».

Полицейские установили, что в июне 2021 года между муниципальным детским садом и строительной организацией был заключен договор на выполнение работ по капитальному ремонту крыши здания детского сада — объекта культурного наследия регионального значения. Цена контракта составила 5,3 млн рублей.

«Фигурант, желая получить дополнительную выгоду от выполнения заказа, намеренно использовал при ремонте более дешевые материалы. Впоследствии он ввел заказчика в заблуждение, предоставив ему фиктивные бухгалтерские документы, в которых были завышены стоимость материалов и объем выполненных работ», — говорится в релизе.

Таким образом обвиняемый похитил денежные средства в размере свыше 260 тысяч рублей за фактически не произведенные работы и неиспользованные материалы, уточняют в ведомстве.

Уголовное дело направлено в Центральный районный суд Калининграда для рассмотрения по существу. Санкция инкриминируемой статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет.