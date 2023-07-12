Росприроднадзор требует от водоканала Светлого 146 млрд руб. из-за загрязнения залива

Росприроднадзор требует от водоканала Светлого 146 млрд руб. из-за загрязнения залива
Фото: Виталий Невар / Новый Калининград
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Северо-западное управление Росприроднадзора предъявило «Светловскому водоканалу» 146 млрд 604 млн ущерба. Речь идёт о возмещении вреда, причиненного Калининградскому заливу Балтийского моря сбросом неочищенных сточных вод, сообщает пресс-служба ведомства в своём телеграм-канале.

«Ранее в рамках надзорных мероприятий управлением установлено, что компания не соблюдает требования к охране Калининградского залива, осуществляя сброс недостаточно очищенных стоков, что ведет к загрязнению водного объекта. Выявлены превышения по ряду показателей: взвешенные вещества, сухой остаток, аммоний-ионы, нитрат-ионы, фосфат-ионы, нефтепродукты, анионные поверхностно-активные вещества, медь, марганец, хлорид-ионы, сульфат-ионы», — указано в сообщении.

Также Росприроднадзор зафиксировал сброс жиров, которые не допускается сбрасывать в водные объекты.

«Данные обстоятельства указывают на недостаточную очистку стоков, что ведет к ухудшению качества природной воды в заливе ниже места сброса», — утверждают в РПН.

Как сообщает ГТРК «Калининград», водоканал Светлого не согласен с претензиями и не собирается добровольно возмещать 146,6 млрд рублей.

«Росприроднадзор сам дал нам разрешение на пользование этим водным объектом, а сейчас получается, что они разрешили... у нас 19-й, 20-й, 21-й год и до конца этого года это решение действующее. Мы сделали запросы везде. На протяжении последних пяти лет в этой бухте не было никаких сбросов, никакого мора рыбы», — прокомментировал ситуацию директор предприятия Игорь Плотинин.

Очистные сооружения в Светлом не могут достроить уже около 10 лет. В 2015 году Калининградская полиция заявила о выявлении факта мошенничества при строительстве. По данным следствия, было похищено 130 млн рублей. Позднее эксперты заявляли, что на недостроенный объект успели потратить 388 млн руб. В 2019 году контракт стоимостью 13 млн руб. на достройку объекта получила компания «Меркурий». В январе 2023 года местная администрация заявила о поиске нового подрядчика.

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