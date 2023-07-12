В Калининграде планируют отремонтировать здание налоговой за 45,3 млн рублей (фото)

В Калининграде планируют отремонтировать здание налоговой за 45,3 млн рублей (фото)
Фото: скриншот сайта 2gis.com
Все новости по теме: Капитальный ремонт

В Калининграде планируют капитально отремонтировать двухэтажное здание, принадлежащее Федеральной налоговой службе, за 45 313 110 рублей. На торги была подана всего одна заявка, и автоматическим победителем, согласно порталу Госзакупок, стала компания, не снизившая первоначальную цену заказчика.

Подрядчику предстоит за 11 месяцев отремонтировать нежилое здание ФКУ «Налог-Сервис», расположенное по адресу ул. Киевская, дом 68.

Основную сумму (33,7 млн) предстоит потратить на строительно-монтажные работы, 2,1 млн — на размещение строительного мусора на полигоне и 1,2 млн — на аренду и закупку оборудования. Также около миллиона рублей заказчик заложил на непредвиденные расходы, а 7,3 млн составил налог на добавленную стоимость.

Работы должны быть закончены в июне 2024 года.

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