Почти 94% арбузов и дынь в магазинах Калининградской области — импорт

Почти 94% арбузов и дынь в магазинах Калининградской области — импорт
Фото: Виталий Невар / Новый Калининград
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В Калининградскую область с начала года было ввезено около 900 тонн импортных арбузов. Как уточняет пресс-служба регионального управления Россельхознадзора, большая часть арбузов сейчас ввозится из Турции — это 688 тонн. Кроме того, из этой страны в регион поступило 18 тонн дынь

«Бразилия составляет 8 % всех поставок (37 тонн). Из Панамы и Коста-Рики ввезено 72 тонны бахчевых культур», — добавляет пресс-служба контрольного ведомства.

Отмечается также, что из других регионов РФ в Калининградскую область поступило всего 60 тонн бахчевой продукции (из Московской и Тверской областей).

Таким образом, доля поставляемых в регион импортных арбузов и дынь составляет около 94% .

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