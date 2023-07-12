В Сбербанке рассказали о новой схеме мошенничества

В Сбербанке рассказали о новой схеме мошенничества
Фото: Виталий Невар / Новый Калининград
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У мошенников появилась новая схема обмана граждан. Теперь они отправляют жертвам ссылку на поддельный сайт, где якобы можно проверить, действительно ли клиенту звонит настоящий сотрудник банка или полиции. Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу Сбербанка.

Например, один из таких сайтов — «Единый государственный реестр», якобы принадлежащий Центробанку. Преступники уверяют клиентов, что это официальная база данных, содержащая сведения о сотрудниках российских банков. На сайте для правдоподобности есть фотографии реальных публичных деятелей из банковской сферы.

Сама схема выглядит так: один мошенник звонит под видом сотрудника Следственного комитета РФ и сообщает, что счету жертвы угрожает опасность и чтобы его обезопасить, необходимо действовать по инструкции так называемого специалиста Банка России.

Далее «специалист банка» предлагает жертве убедиться в достоверности сообщаемой информации, для чего нужно зайти на сайт «Единого государственного реестра», где можно проверить «личный идентификатор сотрудника». «Проверка» показывает, что была попытка мошенничества с личным счетом клиента, и тогда «специалист» предоставляет инструкцию. Он убеждает клиента оформить кредиты в разных банках для того, чтобы «отменить займы, которые пытаются взять от его имени злоумышленники», и перевести взятые в кредит деньги на «безопасный счет» — счет мошенников.

«Помните, что сегодня можно сфабриковать любой ресурс в сети Интернет. Обращаю внимание: настоящие сотрудники банков никогда не попросят отправить деньги на „защищенный счет“ или оформить кредит для отмены мошеннического займа», — сказал зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов.

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