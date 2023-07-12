Минсоц напомнил работодателям о приеме заявок на субсидии за трудоустройство людей с ОВЗ

Минсоц напомнил работодателям о приеме заявок на субсидии за трудоустройство людей с ОВЗ
Фото: Виталий Невар / Новый Калининград
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Работодателям Калининградской области предоставляют возможность получить субсидии за трудоустройство людей с инвалидностью. Заявки на участие в отборе принимаются до 21 июля. Об этом сообщает пресс-служба областного правительства.

Поддержку могут получить юридические лица, кроме государственных и муниципальных учреждений, и индивидуальные предприниматели, которые ведут деятельность на территории Калининградской области.

Предельный размер субсидии — 100 тысяч рублей на создание одного рабочего места. Оно должно быть оснащено с учетом профессии инвалида, характера выполняемых работ, группы инвалидности. Возмещаются расходы на приобретение специализированных программ для слабовидящих и слабослышащих, мебели, технических приспособлений, адаптацию отдельных элементов помещения под потребности инвалидов и другие мероприятия.

Для участия в программе субсидирования найма уже заявилась организация, развивающая сеть велопроката на побережье Балтийского моря. На средства поддержки создадут необходимые условия для трудоустройства четырех жителей с инвалидностью. Для каждого из них будет подобрана индивидуальная программа адаптации на рабочем месте и прикреплен сотрудник, который будет помогать на протяжении всей трудовой деятельности.

Заявки принимаются в Информационно-расчетном центре по адресу: г. Калининград, ул. Уральская, 18, 4 этаж, кабинет 403. Подробная информация доступна в Центре занятости населения.

Как отмечают в правительстве, сейчас в службе занятости населения для жителей с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья имеется более 1,6 тысячи вакансий. На данный момент 1 066 организаций региона заквотировали свыше 3,7 тысячи рабочих мест, на 60 процентах из которых уже трудятся граждане этой категории.

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