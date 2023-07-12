Калининградские боксеры выиграли чемпионат СЗФО

Сборная Калининградской области по боксу выиграла чемпионат СЗФО. Окружные соревнования среди боксёров в возрасте от 19 до 40 лет прошли в Псковской области. Обладателей путёвок на чемпионат России определили свыше 60 представителей девяти регионов Северо-Западного федерального округа. Об этом сообщила пресс-служба областного правительства.

Сборная Федерации бокса Калининградской области продемонстрировала практически максимальный возможный результат, завоевав 10 наград из 12 возможных. Подопечные Рафаэля Акбашева, Андрея Устенюка, Алексея Комкова, Александра Ельцова, Вячеслава Степаненко и Андрея Васильченко получили пять золотых, одну серебряную и четыре бронзовых медали. Чемпионами среди мужчин весом до 48, 51, 54, 60 и 86 килограммов стали Алексей Кельвели (на фото), Амиршох Джалолов, Фарух Таиров, Ярослав Попов и Александр Московский. На вторую ступень пьедестала среди соперников массой до 63,5 килограмма взошёл Дмитрий Шефер. Третьи места заняли Александр Бабич, Матвей Смирнов, Егор Митюшкин и Олег Захаров, соперничавшие среди оппонентов весом до 67, 71, 92 и свыше 92 килограммов.

Победители представят свой регион и округ на чемпионате страны через месяц в Хабаровске.