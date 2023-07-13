В Зеленоградском районе собираются построить два выставочных здания

В поселке Холмогоровка Зеленоградского района планируют построить два выставочных здания. Информация об этом содержится на сайте Единого реестра заключений.



Объекта появятся на земельных участках с кадастровыми номерами 39:05:6060703:2347 и 39:05:6060703:2775. Застройщиком в обоих случаях выступает компания «Ривьера». Проектная документация для зданий прошла негосударственную экспертизу.

По сведениям из Единого госреестра юрлиц, учредителем и гендиректором компании «Ривьера» является Завур Ширалиев. Основной вид деятельности организации — оптовая торговля фруктами и овощами.