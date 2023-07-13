Житель Гурьевска ударил соседа лопатой за слишком громкую музыку

В Гурьевске мужчина напал с лопатой на соседа из-за громкой музыки. Как сообщает пресс-служба УМВД по Калининградской области, против нападавшего завели уголовное дело по статье «Умышленное причинение легкого вреда здоровью».



Уточняется, что заявление поступило в полицию от жителя с улицы Лесной.

«Прибывшие на место сотрудники полиции установили, что потерпевший сделал замечание мужчине, проживающему в этом же доме, за громкую музыку, которую тот слушал во дворе, — рассказали о подробностях в пресс-службе ведомства. — Агрессору не понравилось, что его попросили убавить звук, он взял свою лопату, стоявшую рядом, и ударил соседа по руке и по голове».

У пострадавшего диагностировали ушибленную рану брови (легкий вред здоровью). После того, как было заведено уголовное дело, в полиции посоветовали жителям региона решать конфликты исключительно мирным путем, не применяя физическую силу, а в более сложных случаях обращаться за помощью к участковому уполномоченному полиции.