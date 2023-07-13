Власти выделяют 9,5 млрд рублей на съезды с Приморского кольца

На строительство очередного участка Приморского кольца власти выделяют 9 588 605 590 рублей. Соответствующий аукцион появился в четверг, 13 июля, на портале Госзакупок. Заказчиком работ стало ФКУ «Управление федеральных автомобильных дорог „Северо-Запад“», и подрядчику предстоит заняться строительством трех двухполосных съездов с трассы (от транспортной развязки на подъезде к Светлогорску до автодороги «Переславское — Круглово») на Янтарный и Донское. Общая протяженность дорог составляет 17,25 км.



Итоги торгов подведут 8 августа этого года, а объект необходимо будет построить к 10 сентября 2027 года.

Напомним, что компании «ВАД» в сентябре 2022 года достались два контракта общей стоимостью 17 млрд рублей на строительство нового участка длиной 12,4 км от подъезда к Светлогорску до автомобильной дороги «Переславское — Круглово» возле Янтарного (VII и IX очереди кольцевого маршрута). Завершить работы подрядчик планировал к 2027 году, однако в середине июня власти уточнили, что ввести первые два участка дороги планируется в ноябре 2026 года.

Кроме того, в апреле этого года АО «ВАД» выиграло подряд (компания была единственным участником торгов), на 11 млрд 12 млн рублей на строительство новых очередей Приморского кольца (речь идет о подэтапе 2.2 второго этапа VII и IX очередей) длиной 5,75 км от от подъезда к Янтарному до автомобильной дороги «Переславское-Круглово».